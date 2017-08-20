На Луганщине командир роты требовал взятки у подчиненных

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Воскресенье, 20 августа 2017, 18:14

В Луганской области задержан командир роты одной из воинских частей, который организовал схему вымогательства с подчиненных.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Капитан ВСУ требовал от подчиненных военнослужащих неправомерную выгоду за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков. В случае отказа он отправлял их на передовую", - отметили в полиции.

Военный получил взятки на общую сумму свыше 60 тыс. гривен.

 

"19 августа следователи Военной прокуратуры и оперативники Нацполиции задержали военнослужащего во время получения им очередной суммы неправомерной выгоды. Капитан задержан, проводятся санкционированные обыски", - говорится в сообщении Нацполиции.

По выявленным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Украинская правда 

Темы: армия Луганск полиция
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