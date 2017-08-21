Премьер Канады о террористах: Эти трусы никогда не победят

Террористы пытаются запугать мировое сообщество и посеять раздор, но они никогда не смогут достичь своей цели.



Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавние кровавые теракты в Испании и Буркина-Фасо, передает "Укринформ".



"Эти недавние теракты – позорны. Они имеют целью разделить международное сообщество, настроив соседей друг против друга, посеять страх и недоверие. Но эти трусы не победят", – сказал Трюдо.



Он отметил, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенное и сильное".



"Мы будем уверенны в наших ценностях, ценностях любви… Друзья, на волне террора, никогда не забывайте о том, кем мы есть", – отметил канадский премьер.



Как сообщалось, 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу пешеходов в туристическом центре Барселоны, в районе бульвара Ла Рамбла.



Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чуть позже еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. Вследствие атак всего погибли 14 человек, около ста человек пострадали.



За несколько дней до этого в столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате атаки исламистов в ресторане погибли 17 человек, 8 получили ранения.