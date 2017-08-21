Премьер Канады о террористах: Эти трусы никогда не победят

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Понедельник, 21 августа 2017, 08:38

Террористы пытаются запугать мировое сообщество и посеять раздор, но они никогда не смогут достичь своей цели.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавние кровавые теракты в Испании и Буркина-Фасо, передает "Укринформ".

"Эти недавние теракты – позорны. Они имеют целью разделить международное сообщество, настроив соседей друг против друга, посеять страх и недоверие. Но эти трусы не победят", – сказал Трюдо.

Он отметил, что человечество будет продолжать бок о бок стоять перед лицом ненависти "более объединенное и сильное".

"Мы будем уверенны в наших ценностях, ценностях любви… Друзья, на волне террора, никогда не забывайте о том, кем мы есть", – отметил канадский премьер.

Как сообщалось, 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу пешеходов в туристическом центре Барселоны, в районе бульвара Ла Рамбла.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Чуть позже еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. Вследствие атак всего погибли 14 человек, около ста человек пострадали.

За несколько дней до этого в столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате атаки исламистов в ресторане погибли 17 человек, 8 получили ранения.

Темы: терроризм
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