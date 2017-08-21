США не будут выдавать визы белорусам в РФ, рекомендуют ехать в Киев или в ЕС

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси в связи с сокращением персонала американской дипмиссии в РФ.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в России в понедельник, передает Европейская правда.

Собеседования для граждан Республики Беларусь, которые подали заявление на неиммиграционные визы США и уже оплатили консульский сбор, будут переназначены.

"Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в связи с сокращением дипломатической миссии США в России посольство США в РФ объявило, что с 23 августа 2017 прекращает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.

1 сентября 2017 эту процедуру будет восстановлено в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена ​​на неопределенный срок.

Напомним, Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Будет сокращено 755 сотрудников дипмиссии США.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Эти меры стали ответом на принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.