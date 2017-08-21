ДФС обыскивает спиртзаводы в 11 областях

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Понедельник, 21 августа 2017, 16:44

Государственная фискальная служба проводит обыски на производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ДФС Сергей Билан.

"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта", - написал он.

По его словам, "на данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями".

"Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской", - сообщил он.

Билан сообщил, что решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенное производство и продажу спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов.

Украинская правда

Темы: налоги экономика
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