Двоих человек осудили за подготовку теракта на заказ боевиков

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к 6 годам тюрьмы двух мужчин за планирование терактов по заданию кураторов с оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты на территории области", - говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, в июня 2014 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые готовили подрыв железнодорожного пути в Днепре, где должен был проехать поезд с военной техникой.

"Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в незаконном вооруженном формировании "Луганского народного ополчения", главарем которого был известный террорист Мозговой. От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации на Днепропетровщине", - отмечают в СБУ.

Суд признал мужчин виновными в преступлениях по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Оба мужчины получили по шесть лет лишения свободы.