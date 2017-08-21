Боевики стреляли по домам и школе в Марьинке

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Понедельник, 21 августа 2017, 23:26

Боевики так называемой "ДНР" в воскресенье вечером обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"20 августа, около 19:00 боевики обстреляли с применением ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы Марьинки", – говорится в сообщении.

Вследствие попадания выстрела РПГ-7 и его разрыва в воздухе повреждены две хозяйственные постройки по улице Героев Чернобыля. В зданиях осколками посекло стены, повреждены крыши. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

"А около 21:00 в результате попадания выстрела калибра 12,7 мм повреждены стекла окон здания школы №2 по улице Дружбы", – добавляет украинская сторона СЦКК.



Она подчеркивает, что "НЗФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения".

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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