Скоро "нормандская четверка" поговорит об Украине

86 просмотров
Вторник, 22 августа 2017, 14:38

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" – Украина, Россия, Германия и Франция – состоится в ближайшее время.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам на брифинге, передают "Українські новини".

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора заключается в том, чтобы обсудить вопросы безопасности и освобождения заложников", – сообщил он.

При этом вопрос персональной встречи глав государств еще только обсуждается, и оно состоится только когда появится понимание, каким образом двигаться дальше.

Сам же глава МИД намерен в среду, 23 августа, встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

"У меня завтра будет встреча с господином Волкером и командой", – сказал Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что считает позитивными результаты встречи Волкера и советника российского президента Владислава Суркова, которая прошла накануне в Минске.

22 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус встретился с Волкером в Вильнюсе, а накануне представитель Госдепа общался в Минске с Сурковым.

23 августа Волкер намерен посетить Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Темы: Донбасс Минские соглашения США Клинтон
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вблизи Авдеевки и "шахты Бытовки" бои продолжались более 10 часов 22 августа 2017, 14:05
Боевики нарочно поджигают поля и дома – пресс-офицер 22 августа 2017, 13:57
На Донбассе подорвались двое гражданских, проигнорировавших таблички "Мины" 22 августа 2017, 11:28
powered by lun.ua
Главные новости
Группа "Приват" Коломойского задолжала государству 17 миллиардов налогов
Суркис наплевательски относится к мариупольцам – Жебривский
Суркис хочет запретить любые футбольные матчи в Мариуполе
СНБО разберется с поставками электричества на завод Фирташа в Крыму
Все новости
Святая святых:

Как выглядят мастерские украинских художников

Книги

В книгах людей, которые пережили войну, очень много красоты