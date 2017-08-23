Суд арестовал двух из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии

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Среда, 23 августа 2017, 08:46

Высокий суд Испании во вторник решил арестовать без права залога двух из четырех подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии.

Об этом сообщает Reuters, пишет в среду "Европейская правда".

Двум подозреваемым – Мухаммеду Хоули Шемлалу и Дриссу Укабиру – были выдвинуты обвинения в убийстве, членстве в террористической организации и незаконном владении взрывчаткой. Их будут содержать в тюрьме без права залога.

Третий подозреваемый Салах эль-Кариб останется под стражей в течение еще 72 часов, расследование по нему еще продолжается.

Суд также решил освободить на определенных условиях четвертого подозреваемого Мухаммеда Аалью из-за слабости доказательной базы против него.

Как сообщалось, Мухаммед Хоули Шемлал подтвердил в суде планы террористов устроить атаки у барселонских достопримечательностей, в частности, в соборе Святого семейства (Sagrada Familia) в Барселоне.

В понедельник полиция застрелила 22-летнего Юнеса Абуякуба, который был водителем микроавтобуса, совершившего наезд на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в Барселоне.

Еще пятеро исламистов были убиты после наезда на людей в туристическом городке Камбрильсе.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".

Темы: теракт Испания
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