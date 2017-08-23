В СБУ заявили о подготовке провокаций в День независимости

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Среда, 23 августа 2017, 16:57

Служба безопасности Украины имеет "немало материалов",  свидетельствующих о подготовке провокаций в День независимости.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава ведомства Василий Грицак, передает Радио Свобода.

"В работе у нас есть немало материалов, где говорится о том, что есть, скажем так, нехорошие люди или группы, которые готовятся испортить праздник. Разным способом можно испортить праздник, речь даже не идет о террористических актах", - сказал Грицак.

Однако, по его словам, Национальная полиция, Национальная гвардия и СБУ имеют все силы, чтобы противодействовать этим угрозам.

Ранее сообщалось, что поддерживать правопорядок в Украине во время торжеств 23-24 августа будут 15 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые должны предупредить любые попытки дестабилизации ситуации во время празднований.

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