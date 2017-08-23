Насиров еще два месяца будет носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева положил на временно отстраненного голову ДФС Романа Насирова ряд обязательств - в частности, ношение электронного браслета.



Такое решение в среду принял судья Александр Бобровник.



"Ходатайство удовлетворить прокурора, возложены обязанности продлить на 60 дней", - зачитал судья.



Суд обязал Насирова прибывать на вызовы суда и следователей, а не выезжать за пределы Киева без разрешения суда, сдать паспорта для выезда за границу.



После заседания Насиров вместе со своей защитой покинул зал без комментариев.



Во время судебного заседания он говорил, что сама подозрение является необоснованным.



В свою очередь прокурор Андрей Перов утверждал, что Насиров может влиять на свидетелей и пытаться уничтожить доказательства.



Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насирову мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.



Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".



Во время следствия выяснилось, что в Насирова, кроме украинского, есть гражданство Великобритании.



Роман Кравец, УП