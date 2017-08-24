В ближайшие дни дожди отступят, вернется тепло

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Четверг, 24 августа 2017, 12:36

25 августа в Украине ожидается погода без осадков, лишь на севере Левобережья ночью небольшой дождь. 

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается западный, юго-западный ветер, 5-10 м/с.температура 8-13°, на побережье морей 14-17°, днем 23-28°, на высокогорье Карпат 16-18°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 10-12°, днем 24-26°.

 

26 августа - без осадков, лишь в отдельных районах западных областей небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей около 20°; днём 23-28°, в южной части местами 30-33°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

 



Интерфакс-Украина

Темы: погода
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