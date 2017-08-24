В ближайшие дни дожди отступят, вернется тепло

25 августа в Украине ожидается погода без осадков, лишь на севере Левобережья ночью небольшой дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается западный, юго-западный ветер, 5-10 м/с.температура 8-13°, на побережье морей 14-17°, днем 23-28°, на высокогорье Карпат 16-18°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 10-12°, днем 24-26°.





26 августа - без осадков, лишь в отдельных районах западных областей небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 12-17°, на побережье морей около 20°; днём 23-28°, в южной части местами 30-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.





Интерфакс-Украина