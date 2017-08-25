Из РФ выведено столько же денег, сколько есть у всех россиян вместе взятых - Отчет

Отток капитала из России в настоящее время, вероятно, равен сумме збережений всех россиян.

Об этом идет речь в отчете американского Национального бюро экономических исследований, пишет Радио Свобода.

В опубликованном в этом месяце документе сказано, что 1% россиян владеет до 25 % богатства страны.

"В Великобритании, Швейцарии, на Кипре и подобных оффшорных центрах сосредоточено столько финансовых богатств, которыми владеют богатые россияне за рубежом, что они равны капиталу всего населения России", - говорится в докладе.

Согласно докладу, концентрация доходов 1% россиян сопоставима с аналогичными уровнями в Соединенных Штатах и значительно выше Франции.

В докладе говорится, что неравенство доходов в России заметно отличается от других бывших коммунистических стран, а также таких стран, как Китай, - что является следствием перехода России к рыночной экономике после распада СССР в 1991 году.

После бурных 1990-х годов, в том числе краха российского рубля в 1998 году, экономика страны стабилизировалась в начале 2000-х годов, а затем ускорилась в основном за счет высоких мировых цен на нефть.

Однако после мировой рецессии в 2008 году в экономике России наблюдался более скромный рост из-за низких цен на нефть, а также западных экономические санкций, введенных после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

ВВП РФ в этом году находится на мизерном уровне 0,5% и, согласно прогнозам, вырастет на 1,4 процента в 2017 и 2018 годах. Официальная инфляция составляет около 4,4 %.

"По сути, крайнее неравенство представляется приемлемым в России, пока миллиардеры и олигархи остаются лояльными к российской власти и воспринимают национальные интересы", - говорится в документе.

"Будет ли это хрупкое равновесие сохраняться в ближайшие годы и десятилетия еще предстоит увидеть", - резюмирует бюро.

Авторы доклада, составляя документ, использовали национальные отчеты, обзоры, рейтинги богатства и налоговые данные, включая недавно опубликованные налоговые данные о налогоплательщиках с высоким доходом.