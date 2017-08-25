Сутки в АТО: 22 обстрела, трое бойцов ВСУ ранены

В День Независимости Украины до конца суток боевики успели удвоить количество обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Трое наших бойцов получили ранения.

Так, на Донецком направлении после 18:00 российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 мм и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевка, Спартака боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 мм вблизи Троицкого

"На такие поздравления ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

На Луганском направлении боевики били из 120-мм миномета по укреплениям ВСУ у Катериновки. А 82-мм минометы противника работали на подступах к Новоалександровки и Новотошковское. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.