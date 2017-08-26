Пристайко: РФ блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс

Ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны на Донбассе.

"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате", - отметил он.

"Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем, кто это блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", - сказал Пристайко.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска".

О том, что Украина осенью выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил во вторник, 22 августа президент Петр Порошенко.