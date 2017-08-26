Пристайко: РФ блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс

71 просмотр
Суббота, 26 августа 2017, 03:12

Ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны на Донбассе.

"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате", - отметил он.

"Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем, кто это блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", - сказал Пристайко.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска".

О том, что Украина осенью выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил во вторник, 22 августа президент Петр Порошенко.

Темы: ООН Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья 25 августа 2017, 05:38
Фриз: Украина поддержит вывод войск РФ из Приднестровья 25 августа 2017, 02:51
Молдова просит ООН обсудить выведение войск РФ из Приднестровья 23 августа 2017, 02:12
powered by lun.ua
Главные новости
Северная Корея произвела запуск ракеты
В центре Брюсселя мужчина напал на солдат, его застрелили
Луценко: на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными
Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа - адвокат
Все новости

Рок-н-ролл Дикого поля: как Изюм примерил роль фестивальной столицы украинского востока

Киевметробуд

Что смотреть и слушать на фестивале Brave! Factory