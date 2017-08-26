На Донбассе две женщины получили ранения от взрыва у блокпоста

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Суббота, 26 августа 2017, 16:45

На Донбассе две женщины получили ранения от взрыва у блокпоста вблизи н.п. Березовое, подконтрольного Украине.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Отмечается, что женщины в возрасте 60 и 56 лет получили ранения в лесопосадке возле блокпоста.

"Женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы. Вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени", - говорится в сообщении.

Военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, после чего "скорая" доставила их в больницу в г. Волноваха.

По данным медиков, состояние обеих женщин удовлетворительное.

Кроме того, в подконтрольном правительству с. Райгородка на Луганщине двое мальчиков получили серьезные ожоги, когда подожгли пороховую смесь, найденную ими на заброшенном блокпосту.

Детей доставили в больницу в г.Новоайдар, после чего они были переведены в детскую больницу в Лисичанске для проведения хирургической операции.

Украинская правда 

Темы: Донбасс ОБСЕ жертвы
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