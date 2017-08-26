В Беларуси арестовали оппозиционера Статкевича

В Минске арестовали лидера оппозиционного "Белорусского национального конгресса" Николая Статкевича.

Об этом сообщила в Facebook его жена Марина Адамович.

"Николая арестовали сегодня (в субботу) около 12 часов недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на Окрестина (на улице Окрестина в Минске расположен изолятор временного содержания - ред.). 15 суток. Осень близко", - написала она.

В интервью корреспонденту белорусской редакции Радио Свобода Марина Адамович сказала, что ей позвонили из Ленинского РОВД и сказали, что Николая арестовали на 5 суток. Никаких объяснений получить не удалось.

Позже в Центре исполнения наказаний жене политика сообщили, что Статкевич отбывает 5 суток по майскому приговору Московского суда.

Адамович считает, что это "предсказуемые, гнусные действия власти, которые таким образом пытаются предотвратить мирные протесты".

Ранее совет "Белорусского национального конгресса" принял заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с планами властей провести на территории Беларуси учения "Запад-2017".

По данным белорусских оппозиционеров, после учений российские военные могут остаться в стране, а в приграничных районах готовятся базы для хранения российского оружия в случае войны России с НАТО и Украиной.

Совет "Белорусского национального конгресса" призвал патриотов принять участие в акции по предотвращению возможной агрессии Российской Федерации 8 сентября в 18:00 на Октябрьской площади в Минске.