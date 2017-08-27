ФК "Мариуполь" обвинил "Динамо" в попытке дискредитировать клуб

ФК "Мариуполь" заявляет, что предоставил ФК "Динамо" (Киев) все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр.

Об этом говорится в открытом обращении ФК "Мариуполь" к ФК "Динамо" после обвинений последнего в непредоставлении необходимых документов.

В обращении говорится, что 27 августа в Мариуполе должен был пройти матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо".

"ФК "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб", - заявили в "Мариуполе".

Там подчеркнули, что футбольный клуб согласно требованиям Регламента УПЛ отправил в дирекцию Премьер-лиги и ФК "Динамо" все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр (молодежных и первых команд).

Также ФК "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и ФК "Динамо" официальные письма от УСБУ в Донецкой области, ГУ Национальной полиции в Донецкой области и Мариупольского городского совета.

"В свою очередь от ФК "Динамо" мы не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств (эта информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями ФК "Динамо" до Мариуполя)", - отметили в ФК "Мариуполь".

"Коллеги из ФК "Динамо", не занимайтесь манипуляциями! "Мяч" был на вашей стороне", - говорится обращении.

26 августа ФК "Динамо" Киев заявил, что готов сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" в Мариуполе после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении.

Там также добавили, что "Мариуполь" не предоставил "Динамо" письма органов ГУНП и СБУ в области, которыми гарантируются проведения всех мер безопасности и оценивается возможность проведения матча, учитывая текущую оперативную ситуацию в городе.

Украинская правда