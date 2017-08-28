На Южном мосту в Киеве ограничат движение на два месяца

81 просмотр
Понедельник, 28 августа 2017, 11:05

С 28 августа по 23 октября ограничат движение на Южном мосту столицы для капитального ремонта.

Об этом сообщил "Киевавтодор" в Facebook.

"С 10.00 28.08.2017 по 23.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с пр. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении .

"Киевавтодор" также просит прощения за неудобства и обещает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Украинская правда

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве в парке произошла стрельба, двое раненых 28 августа 2017, 03:30
Киевлян предупредили о грозе и непогоде 27 августа 2017, 21:08
В парке Киева устроили стрельбу 27 августа 2017, 19:07
powered by lun.ua
Главные новости
Россия может вмешаться в выборы Бундестага – немецкая спецслужба
Суд разрешил НАБУ изъять документы НКРЭКУ по делу Дубневичей
Волкер: РФ пытается "заморозить" конфликт на Донбассе
Волкер: США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия
Все новости
Интервью

Влад Троицкий: Государство должно формировать тренды, а не навязывать идеологию

Где есть, пить и развлекаться в Херсоне