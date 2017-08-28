В Славянске столкнулись военный грузовик и марштурка

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Понедельник, 28 августа 2017, 14:08

В понедельник в Славянске Донецкой области столкнулись военный "Урал" и маршрутное такси, травмированы два пассажира маршрутного авто.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"28 августа 2017 в городе Славянск произошло ДТП между военным авто "Урал" и маршрутным автомобилем ГАЗель. К счастью, погибших среди военных и гражданских нет, в то же время в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении.

По данному факту руководство антитеррористической операции назначило расследование.

"По результатам указанного расследования будут приняты дисциплинарные меры", - отмечает пресс-центр.

Кроме того, в сообщении отмечается, что военные считают недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, а также принимают меры для недопущения подобных аварий в будущем.

Украинская правда

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