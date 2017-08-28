В столице создали единый сайт по вопросам ЖКХ

В Киеве презентовали обновленный сайт "1557" - специализированной диспетчерской по вопросам ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

По информации руководителя Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ Александра Поповцева, обновленный сайт "1557" имеет расширенный спектр услуг.

Так, зарегистрировавшись на портале можно узнать о причинах отключения услуг, оставить заявку об аварийной ситуации, получить информацию о обслуживающей организации, получать оперативные сообщения на почту и многое другое.

"Для начала работы с сайтом необходимо авторизоваться. Если при регистрации оставить электронную почту, то в дальнейшем вам будут приходить сообщения о плановом отключении услуг или текущих отключениях через аварийные случаи. В сообщениях будут отражены причины отключения и сроки восстановления услуги", - отметил Поповцев.

"На сайте можно указывать несколько адресов, чтобы отслеживать состояние предоставления услуг, например, в доме родителей. На сайте можно как оставить новую заявку о сбое в поставках услуги, так и проверить предварительные заявки в архиве. В рубрике" Адресно-справочная информация "собрана небольшая справка о обслуживающие организации с телефонами, адресами и днями приема ", - добавил он.

По его словам, на сайте диспетчерской службы можно обновлять показания квартирных счетчиков на холодную воду, а также оплачивать услугу. Для этого необходимо указать номер лицевого счета в отдельной рубрике, посвященной вопросам ПАО "Киевводоканал".

В дальнейшем на сайте должны появиться и данные по другим исполнителям коммунальных услуг.

Кроме того, в сервисе отражены дома, которые обслуживаются коммунальными ЖЕКами или те ОСМД и ЖСК, которые заключили договор с "1557". Поэтому, чтобы пользоваться сервисом, необходимо заключить соответствующее соглашение.

Украинская правда