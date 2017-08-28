Консульство в РФ тоже обратилось к правоохранителям о пропаже украинца

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Понедельник, 28 августа 2017, 18:22

Кроме консульства Украины в Беларуси, украинское консульство в России также обратилось в правоохранительные органы РФ о судьбе сына украинского офицера, который выехал в Беларусь и исчез.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул Украины в РФ и Беларуси дано поручение установить во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания местонахождение гражданина Украины, то есть выяснить, не содержится ли он в спецучреждениях предварительного содержания", - сказал Кирилич.

Он также сообщил, что консулы обратились в компетентные органы. "Но ответа пока не получили", - добавил Кирилич.

Ранее бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

По словам Гриба, ФСБ РФ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Отец узнал, что Павел находится в российском розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю м. Сочи.

Белорусские пограничники заявили, что не имеют никакой информации о Павле Грибе.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Беларусь
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