Консульство в РФ тоже обратилось к правоохранителям о пропаже украинца

Кроме консульства Украины в Беларуси, украинское консульство в России также обратилось в правоохранительные органы РФ о судьбе сына украинского офицера, который выехал в Беларусь и исчез.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул Украины в РФ и Беларуси дано поручение установить во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания местонахождение гражданина Украины, то есть выяснить, не содержится ли он в спецучреждениях предварительного содержания", - сказал Кирилич.

Он также сообщил, что консулы обратились в компетентные органы. "Но ответа пока не получили", - добавил Кирилич.

Ранее бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.



По словам Гриба, ФСБ РФ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провела задержание.



Отец узнал, что Павел находится в российском розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю м. Сочи.



Белорусские пограничники заявили, что не имеют никакой информации о Павле Грибе.

Оксана Коваленко, УП