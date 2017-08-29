В аэропортах Киева за двое суток наказали 46 пассажиров

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Вторник, 29 августа 2017, 09:33

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" продолжают фиксировать правонарушения в столичных аэропортах.

Так, за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 граждан, сообщает пресс-служба этого ведомства 29 августа.

"Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. Также выполнили 28 поручений правоохранительных органов и 6 задач по базе данных "Интерпол", – говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан не нарушать правила пребывания в Украине или транзитного проезда через ее территорию, заблаговременно готовиться к поездке и не идти на возможные риски с правосудием.

Темы: Пограничная служба авиа
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