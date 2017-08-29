За 8 месяцев Порошенко лишил гражданства 28 человек

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Вторник, 29 августа 2017, 10:03

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 28 лиц с начала 2017 года по причине внесения недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала" 28 августа вечером, передают "Українські новини".

"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем президент подошел одинаково", – сказала она.

Луценко заверила, что у Порошенко нет времени думать о бывшем главе Одесской областной госадминистрации, лидере партии "Рух нових сил" Михэиле Саакашвили.

"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", – считает она.

Как известно, 26 июля Государственная миграционная служба заявила, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Саакашвили заявляет, что Администрация президента отказывается предоставить копии документов, заполненные им при получении гражданства Украины.

Темы: гражданство Порошенко Саакашвили
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