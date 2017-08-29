ВСУ сохраняет "тишину" по случаю 1 сентября – Генштаб

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Вторник, 29 августа 2017, 11:09

Вооруженные силы Украины придерживаются режима прекращения огня, объявленного в связи с началом нового учебного года.

Об этом заявляет Генеральный штаб ВСУ утром 29 августа в Facebook.

"С целью безусловного соблюдения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров в "нормандском формате", и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года", – говорится в заявлении.

В районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ, уверяет Генштаб.

"Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года", – добавляет ведомство.

Темы: Донбасс АТО армия
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