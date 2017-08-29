В этом году "боевую тысячу" получают втрое меньше бойцов, чем в прошлом

В этом году в среднем 43 военнослужащих в сутки получают 1000 гривен за участие в боевых действиях, тогда как в прошлом году таких было 129 бойцов в сутки.

Об этом пишет журналист Алексей Братущак в своем блоге на "Украинской правде", ссылаясь на ответ Министерства обороны о выплате вознаграждений бойцам.

Он допускает, что это свидетельствует не только об уменьшении боевой активности на востоке Украины, но и о нежелании властей платить обещанную Петром Порошенко тысячу.



Перед президентскими выборами Порошенко обещал тысячу гривну за день в АТО. Сейчас эти деньги в расчете на день получает такое количество бойцов, которых хватит для формирования лишь одного взвода, тогда как фронт "держат" несколько бригад, отмечает журналист.



По состоянию на 28 августа, в 2017 году за непосредственное участие в боевых действиях выплачено 10 466 000 гривен. Если разделить это на 1000 (одноразовая выплата) и на 240 (количество дней с начала года), получается 43.



То есть в среднем в этом году за участие в боевых действиях "тысячу Порошенко" получают 43 бойца (цифра может колебаться изо дня в день, зависимо от ситуации).



Подобные расчеты для 2016 года дают цифру 129. То есть в прошлом году "боевые" получали в три раза больше военных, чем в нынешнем.

Это может свидетельствовать о том, что уровень боевой активности на фронте значительно уменьшился, а может – и о том, что оформление "боевых" умышленно усложняют.



"Можно просидеть всю ночь/день под обстрелами, а "тысячу Порошенко" не получить. Только в случаях, когда есть раненые или убитые, подразделению точно оформят боевые действия, в других случаях могут отказать, говорили военные", – пишет журналист.



Братущак отмечает, что 43 бойца – это примерно один взвод, тогда как, судя по ежедневным сводкам штаба АТО, под огнем каждый день могли быть десятки взводов на передовой.



Он отмечает, что понятие "боевые действия" можно толковать и так, что тысячу будут выплачивать только когда в штабе дают команду "огонь".



Журналист также указывает, что статус "участника боевых действий" имеют около 300 тысяч украинцев – но львиная доля из них никогда не получала "боевую тысячу".



Есть еще две награды для военных. За успешное выполнение задания соединение или отдельная часть получают от 60 900 до 365 400 грн, а за уничтоженную (захваченную) технику в зависимости от личного вклада между военнослужащими распределяют от 12 180 до 243 600 грн.



По уничтоженной/захваченной технике имеется большое расхождение в цифрах: 5-110 единиц в этом году и 12-235 единиц в прошлом году.



А вот количество успешно выполненных заданий, по официальной версии, можно вычислить более точно: в 2016 году таких было 2-5, в 2017-м – 2-7.

Алена Рощенко, УП