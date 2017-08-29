В центре Ровно на взятке задержан декан – СБУ

1493 просмотра
Вторник, 29 августа 2017, 18:27

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке декана одного из высших учебных заведений Ровно.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысяча четыреста долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ровно во время получения всей суммы взятки.

 
сбу

Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Продолжаются следственные действия.

Темы: взятка Ровно СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Днипре старший следователь полиции задержан на взятке 24 августа 2017, 03:26
СБУ поймала на взятке собственного сотрудника 23 августа 2017, 09:35
Глава департамента полиции охраны погорел на взятке 96 тысяч – официально 22 августа 2017, 22:20
powered by lun.ua
Главные новости
"Бонусы" госисполнителям оплачивают должники – Петренко
Количество задержанных после обысков в Николаеве может вырасти - ГПУ
Полиция объявила подозрение сыну Шуфрича и хочет домашнего ареста
В результате обысков в Николаеве задержали 5 человек с "Мультиком"
Все новости
Оскар-2017

Фильм "Уровень черного" поедет на "Оскар" от Украины

12 простых шагов к здоровому питанию по рекомендациям ВОЗ