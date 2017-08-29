Ночью температура значительно снизится – синоптики
30 августа в Украине ожидается переменная облачность, на большей части территории без осадков, дожди только на востоке страны.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает во вторник Укргидрометцентр.
В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, информируют синоптики.
Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с.
Согласно прогнозу, температура ночью на западе - 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
Во Львове среда пройдет без осадков. Температура ночью 6..8°, днем 21..23°.
В Одессе 30 августа осадков синоптики не ожидают. Ночью 13..15°, днем 20..22°.
В Днепре в среду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10..12°, днем 19..21°.
В Харькове тоже местами небольшой дождь. Температура ночью 10..12°, днем 18..20°.
В столице ожидают облачной погоды с прояснениями. Температура на протяжении суток - от 10° до 20°.
Украинская правда
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