Ночью температура значительно снизится – синоптики

30 августа в Украине ожидается переменная облачность, на большей части территории без осадков, дожди только на востоке страны.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает во вторник Укргидрометцентр.



В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, информируют синоптики.



Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с.



Согласно прогнозу, температура ночью на западе - 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°.



Во Львове среда пройдет без осадков. Температура ночью 6..8°, днем ​​21..23°.



В Одессе 30 августа осадков синоптики не ожидают. Ночью 13..15°, днем ​​20..22°.



В Днепре в среду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10..12°, днем ​​19..21°.



В Харькове тоже местами небольшой дождь. Температура ночью 10..12°, днем ​​18..20°.



В столице ожидают облачной погоды с прояснениями. Температура на протяжении суток - от 10° до 20°.

Украинская правда