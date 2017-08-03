СБУ задержала в Киеве администраторов антиукраинских групп в соцсетях

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Четверг, 3 августа 2017, 13:58

Служба безопасности задержала в Киеве владельца и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Выполняя задание своих кураторов, т.н. пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях", - отмечает пресс-служба.

Как утверждают в СБУ, задержанные использовали объединение в соцсетях "для призывов к захвату государственной власти, распространение антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижение идей создания т. н. "новороссии".

Правоохранители также изъяли в доме одного из подозреваемых компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

В этом деле открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Темы: сепаратизм СБУ
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