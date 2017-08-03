Малахов угрожает уйти с российского "Первого" из-за политики

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Четверг, 3 августа 2017, 17:06

У самого популярного телеведущего РФ Андрея Малахова, программа которого перегнала в рейтинге прямую линию с Путиным, возник конфликт с руководством из-за политики.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Русская служба ВВС.

Как показывают данные Mediascope (бывшая TNS), политические темы вызывают куда меньший интерес у зрителей. Даже рейтинг "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным на Первом канале оказался ниже, чем рейтинг выпуска "Пусть говорят" в тот же день. В студии у Малахова тогда обсуждали скандалы с актером Алексеем Паниным.

Проблемы начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу "Пусть говорят".

"Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - говорит источник.

Самого Малахова россияне уже несколько лет подряд включают в список представителей российской элиты. Так, в декабре 2016 года 4% отнесли его представителям элиты страны (опрос "Левада-центра").

А в 2011-2012 годах телеведущий оказывался в первой десятке представителей элиты, наряду с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым и главой РПЦ Патриархом Кириллом (опрос ВЦИОМ). Причем патриарх проигрывал Малахову по популярности.

На все изменения, которые сейчас происходят на российском телевидении, нужно смотреть через призму предстоящих президентских выборов, говорит политолог Константин Калачев.

Вследствие конфликта Малахов грозится уйти из канала. На его место пробуют других ведущих, в том числе работавшего ранее в Украине белоруса Дмитрия Шепелева.

Темы: Росcия Путин
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