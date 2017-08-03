Парламент Франции запретил депутатам брать на работу родственников

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Четверг, 3 августа 2017, 19:21

Национальная ассамблея Франции окончательно одобрила закон, который запрещает парламентариям брать на работу родственников.

Об этом со ссылкой на BFM-TV сообщает Европейская правда.

За это в четверг, 3 августа, проголосовали 383 законодатели, 3 высказались против, 48 воздержались.

Так называемый закон "о морализации политической жизни" запрещает трудоустраивать членов семьи и устанавливает новую систему расходов парламентариев.

Этот шаг является частью выполненного обещания предвыборной кампании президента Эммануэля Макрона. Напомним, перед выборами президента во Франции разгорелся скандал вокруг кандидата от консерваторов Франсуа Фийона.

По данным французских СМИ, члены его семьи вероятно были трудоустроены за государственный счет, а на самом деле не работали. Политик был дискредитирован и его позиции в избирательные гонке существенно ослабли.

Темы: Франция коррупция
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