Луценко и остальным прокурорам в разы подняли зарплаты

Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры, в частности увеличение должностных окладов генерального прокурора и его заместителей в 4,8-5,2 раза.



Такое решение было принято в среду, сообщают "Наши деньги".



Новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей вырастут до 32-37 тысяч грн.



Должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в 2,8-3 раза. В экспертном заключении также указано, что размер надбавок к окладам вырастет в 13-20 раз - до 1400-3200грн.



При согласовании изменений Минсоцполитики указало, что зарплаты прокурорам нужно повысить до уровня зарплат в других правоохранительных органах. Например министерство указало зарплаты НАБУ, где должностной оклад директора составляет 80 тыс. грн, а детектива - 30 тыс. грн.



В приложении к проекту постановления Минсоцполитики обнародовал расчеты месячных зарплат, в том числе, руководства ГПУ.



Согласно им заработная плата генпрокурора может составит 166 тыс. грн в месяц с учетом премии и материальной помощи.



Первый заместитель генпрокурора сможет получать 139 тыс. грн, военный прокурор - 142 тыс. грн, начальник департамента - почти 49 тыс. грн.





Как сообщают "Украинские новости" оклад прокуроров Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областей повышен на 6037 грн до 9370 грн; прокурора Крыма - на 6059 до 9410 гривен, прокуроров Севастополя, Волынской, Кировоградской, Черновицкой- на 5654 до 8670 гривен, прокуроров Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской , Хмельницкой, Черкасской, Черниговской - на 5820 до 8970 гривен.



Принятым документом также повышенны оклады других работников Генеральной прокуратуры, прокуратур Крыма, Киева и Севастополя, областных и местных прокуратур.



Надбавка за классный чин государственного советника юстиции Украины теперь составляет 3 200 гривен вместо 160, за чин госсоветника юстиции 1 класса 3 000 гривен вместо 150, госсоветника юстиции 2 класса - 2 800 гривен вместо 145, госсоветника юстиции 3 класса - 2 600 гривен вместо 140, старшего советника юстиции - 2 400 гривен вместо 135 гривен, советника юстиции - 2 200 гривен вместо 130, младшего советника юстиции - 2 000 гривен вместо 125, юриста 1 класса - 1 800 гривен вместо 120, юриста 2 класса - 1 600 гривен вместо 115 гривен, юриста 3 класса - 1400 вместо 110 гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, реализация документа потребует дополнительных расходов госбюджета в сумме 1,3 млрд гривен в 2017 году.



Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 70 429 гривен.



После удержания налогов и сборов Луценко получил 56 695 гривен.