Россия утаила от ООН почти 60% военных расходов

Россия скрыла от Организации Объединенных Наций почти 60 процентов своих военных расходов.

Об этом пишет в среду российское издание РБК, ссылаясь на расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 трлн руб. – скромных по меркам официальных трат бюджета на оборону. По оценкам эксперта, это лишь 42% от того, что следовало бы задекларировать по стандартам.



Применяя стандарт ООН, Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП.



Сюда входят и косвенные военные расходы, которые "сидят" в других разделах бюджета — "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (войска национальной гвардии, органы пограничной службы), "Национальная экономика" (капитальное строительство в рамках гособоронзаказа), разделы "Социальная политика", "Здравоохранение", "Жилищно-коммунальное хозяйство" (расходы Минобороны).

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.



Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета.

"Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны РФ отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает", – объяснил собеседник агентства.

ООН рекомендует отчитывающимся странам давать необходимые пояснения к цифрам, но Россия нигде не дает таких пояснений.



В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

В том числе в разделе "Национальная оборона" были засекречены более 70% расходов (около 2,7 трлн руб.), в другом силовом разделе – "Национальная безопасность" – 29% (или 0,5 трлн руб.).

Россия скрыла от Организации Объединенных Наций почти 60 процентов своих военных расходов.

Об этом пишет в среду российское издание РБК, ссылаясь на расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 трлн руб. – скромных по меркам официальных трат бюджета на оборону. По оценкам эксперта, это лишь 42% от того, что следовало бы задекларировать по стандартам.



Применяя стандарт ООН, Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП.



Сюда входят и косвенные военные расходы, которые "сидят" в других разделах бюджета — "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (войска национальной гвардии, органы пограничной службы), "Национальная экономика" (капитальное строительство в рамках гособоронзаказа), разделы "Социальная политика", "Здравоохранение", "Жилищно-коммунальное хозяйство" (расходы Минобороны).

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.



Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета.

"Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны РФ отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает", – объяснил собеседник агентства.

ООН рекомендует отчитывающимся странам давать необходимые пояснения к цифрам, но Россия нигде не дает таких пояснений.



В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

В том числе в разделе "Национальная оборона" были засекречены более 70% расходов (около 2,7 трлн руб.), в другом силовом разделе – "Национальная безопасность" – 29% (или 0,5 трлн руб.).