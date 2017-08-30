Экс-милиционеру, который сбежал к боевикам, заочно дали 11 лет тюрьмы

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Среда, 30 августа 2017, 15:23

Приазовский районный суд Запорожской области заочно приговорил к 11 годам тюрьмы бывшего исполняющего обязанности начальника мариупольской милиции Олега Моргуна.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации "ДНР"- Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (прозвище "Чечен") в захваченном в то время здании Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, участие Моргуна в этой пресс-конференции дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью.

"При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отмечают, что после того, как Моргуна уволили в 2014 году, он переехал на неподконтрольную территорию в Новоазовск Донецкой области.

"Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации "ДНР", а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района", - пишет пресс-служба.

Поскольку экс-милиционер, находясь на неподконтрольной территории, не являлся на допросы, в отношении него вели специальное досудебное расследование.

"Приговором суда Олег Моргун заочно признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы", - констатировали в прокуратуре.

Темы: прокуратура Мариуполь сепаратизм
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