Путин заявил, что подумает о новом президентском сроке

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Пятница, 4 августа 2017, 10:17

Президент Владимир Путин в лучших традициях советских вождей обещает в ответ на обращения жителей страны подумать о том, баллотироваться ли в 2018 году.

Так, в четверг Путин провел совещание по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, передает Интерфакс.

Совещание проходило в режиме видеосвязи, во время него связался один из жителей села Черемушки в Бурятской области и рассказал о том, как там восстанавливается жилье после пожаров.

После этого он обратился к главе государства: "Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост".

"Я подумаю, спасибо", - ответил на это Путин.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах в России — это самовыдвижение.

Как известно, выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. 

Ранее в конституцию РФ были внесены поправки, которые позволили Путину с 2012 года занимать пост президента шесть лет.

Перед этим он также был президентом в 2000-2008 годах. 

Темы: Путин
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