МИД Польши: Нет "украинского кризиса". Есть конфликт, начатый РФ
В Украине нет "украинского кризиса", зато продолжается российско-украинский конфликт, начатый Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает Европейская правда.
"Нет такого понятия "кризис в Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - сказал Ващиковский, отвечая на вопрос журналистки о якобы "кризисе в Украине".
По его словам, Польша стремится приобщиться к решению конфликта, однако все зависит от готовности России и Украины реализовывать Минские договоренности, а также от участников "нормандского формата".
Ващиковский также поправил журналистку, которая в своем вопросе ссылалась на аргументы "сторонников ополченцев".
"Я должен коснуться использованного вами термина "ополченцы". Еще раз хочу подчеркнуть, что это сепаратисты, поскольку как по-другому называть людей, которые выступают против легитимной власти?" - подчеркнул глава польского МИД.
По мнению Ващиковского, ситуация на Донбассе сейчас выглядит как замороженный конфликт, но Польша предпочитает говорить скорее о "конфликте низкой интенсивности".
"По данным СММ ОБСЕ, там ежедневно продолжают гибнуть люди, стрельба возобновляется несколько раз в день", - отметил глава польского МИД. При этом, по данным Польши, основные обстрелы ведут поддерживаемые Россией сепаратисты.
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