РосСМИ признали, что Siemens будет добиваться возвращения турбин из Крыма

Российские СМИ сообщают, что немецкий концерн Siemens будет настаивать на возвращении четырех турбин, доставленных в аннексированный Крым, обратно в Россию.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании Siemens Филиппа Энча, передает Европейская правда.

Энч заявил, что выкуп газовых турбин, доставленных в аннексированный Крым, мог бы стать довольно простым решением конфликта.

"Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины, - сказал он. - С этой точки зрения это достаточно простая операция".

При этом Энч отметил, что Siemens "в целом не комментирует переговоры с клиентами", однако с самого начала концерн публично заявлял о готовности выкупить изготовлены для ТЭЦ в Тамани газовые турбины.

В то же время в концерне в качестве "другого варианта возвращения" турбин рассматривают поданный в Арбитражный суд Москвы иск.

Энч заявил, что Siemens будет настаивать на возвращении всех четырех доставленных в аннексированный Крым агрегатов обратно в Краснодарский край.

"Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам, - сказал он. - Речь идет о месте использования турбин. Это была именно ТЭЦ в Краснодарском крае, в Тамани. Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они и будут использоваться. Этого мы и хотим добиться".