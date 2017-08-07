Саперы и хирурги достали гранату из ноги бойца АТО

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Понедельник, 7 августа 2017, 20:32

Врачи Мариуполя и саперы спасли жизнь бойцу, которому в ногу попала граната, застряла в ней и не разорвалась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Одно из украинских воинских подразделений, держащих оборону на Приморском направлении, в ночь с 6 на 7 августа подверглось обстрелу со стороны российско-террористических войск. В результате очередного наглого нарушения Минских договоренностей, ранение получил военнослужащий ВСУ Дмитрий родом из Каховки", - говорится в сообщении.

"Граната из "подствольника" попала парню в левую ногу, где и застряла, однако, к счастью, не взорвалась. Бойца под обстрелом срочно эвакуировали в тыл, где ему оказали первую медицинскую помощь. А уже после того, как раненого бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, хирурги, вместе с саперами, провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию враждеского боеприпаса", - добавили в штабе.

Сейчас состояние Дмитрия врачи расценивают как удовлетворительное. По выздоровлению он вновь собирается вернуться на передовую к своим собратьям.

Темы: Донбасс АТО
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