Боевики заселились в покинутые дома под Мариуполем

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Вторник, 8 августа 2017, 12:24

Боевики ОРДО несмотря на возражения местных жителей, заселились в будинкив селе Саханка на оккупированной территории.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 6 июля, обнародованном в понедельник вечером.

"СММ наблюдала за ситуацией, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения. Жители в подконтрольном "ДНР" с. Саханка (24 км северо-восточнее Мариуполя) сообщили наблюдателям, что несколько членов "ДНР" заселились в нежилые дома в селе несмотря на возражения со стороны соседей", - говорится в сообщении.

"Несколько жителей рассказали наблюдателям, что они видели танки и слышали со стороны села огневую активность. Наблюдатели видели примерно 10 мужчин в форме военного типа, двое из которых были вооружены", - добавили в миссии.

Кроме того, в отчете отмечается, что пока наблюдатели находилась в селе, они случайно услышали, как члены ОРДЛО говорили жителям не общаться с командой Миссии.

"Вооруженные члены "ДНР" подошли к наблюдателям и попросили показать удостоверение личности и план патрулирования. На отказ наблюдателей сделать это члены "ДНР" сказали, что патрулю СММ не позволят продолжить передвижения. Через 10 минут члены" ДНР "сказали наблюдателям поехать", - добавили в миссии.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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