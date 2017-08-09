Украинская сторона СЦКК: боевики блокируют открытие КПВВ "Золотое"

НВФ ОРЛО блокируют открытие КПВВ "Золотое" - второго пункта пропуска через линию соприкосновения в Луганской области, усложняя гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованном пресс-центром штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к российской стороне СЦКК по содействию в открытии КПВВ "Золотое", но до сих пор, какая-либо реакция руководства ОРЛО на эти обращения отсутствует", - сообщили украинские военные.

На сегодняшний день между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ "Станица Луганская" по мосту через реку Северский Донец.

СЦКК отмечает, что первый заместитель Председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг лично прошел по нему пешком с багажом в 35-градусную жару и убедился что он давно нуждается в ремонте, а сам переход по нему при сложных климатических условиях довольно тяжелый.

Хуг отметил, что для перемещения людей и автомобилей через линию соприкосновения на Луганском направлении необходимо открыть полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

Украинская сторона сообщает, что КПВВ "Золотое" вблизи города Попасная почти полностью готов.

"Сознательное блокирование решения этого вопроса свидетельствует о том, что руководство ОРЛО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, демонстрирует заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в регионе и стремится к дальнейшему обострению противостояния на Донбассе", - заявляет украинская сторона СЦКК.

Еще один пропускной пункт позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ "Станица Луганская", кроме того, открытие КПВВ "Золотое", позволит провести качественный ремонт моста, техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения.