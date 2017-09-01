Суду передали материалы еще 4 экс-депутатов Крыма по делу о госизмене

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Пятница, 1 сентября 2017, 13:17

Крымская прокуратура направила в суд обвинительные акты по еще четырем экс-депутатам Верховной Рады Крыма, которых подозревают в государственной измене, которая привела к оккупации полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительные акты в отношении еще 4-х бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что следователи получили доказательства, что бывшие депутаты в марта 2014 года способствовали оккупации Крыма.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - отмечают в прокуратуре.

Этим людям грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Кроме того, в сообщении указано, что крымская прокуратура направила в суд 53 обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Крыма.

Темы: Крым дело о госизмене
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