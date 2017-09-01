Еще одному заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение

1 сентября Прокуратура Киевской области объявила о подозрении заместителю мэра Ирпеня Лидии Михальченко.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Михальченко инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая совместно с Ирпенским городским главой, его первым заместителем и другими установленными следствием лицами, создали преступную организацию с целью незаконного завладения денежными средствами местного бюджета города Ирпеня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники разработали четкий план, согласно которому создавали и оформляли различные субъекты предпринимательской деятельности, а затем от имени Ирпенского городского совета заключали договора подряда на выполнение работ.

В частности, Михальченко осуществляла поиск объектов преступных посягательств, заключала договора и принимала якобы выполненные работы, управляя работой финансового управления инициировала внесение изменений в бюджет города Ирпеня и годового плана закупок, обеспечивала оплату по договорам и тому подобное.

В прокуратуре добавили, что своей незаконной деятельностью руководство Ирпеня нанесло ущерб местному бюджету на десятки миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 28 августа вручили подозрение заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку.