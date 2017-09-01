"День знаний" в зоне АТО: боевики провели 8 провокационных обстрелов

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Пятница, 1 сентября 2017, 18:56

Первый день нового учебного года прошел в районе проведения АТО относительно спокойно.

Об этом отчитывается пресс-центр штаба АТО вечером 1 сентября.

С полуночи российско-оккупационные группировки не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. А 8 обстрелов, которые были зафиксированы, имели провокационный характер.

Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Ночью и утром в Авдеевский промзоне боевики трижды обстреливали наши позиции из стрелкового оружия. Также сегодня под огнем противника оказались украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево.

На луганском направлении гранатометы врага работали на подступах к Крымскому и Желтому.

На приморском направлении в течение дня сохранялась тишина.

В штабе АТО отмечают, что новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил 1 сентября спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса.

"Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом - уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир", - резюмируется в сводке.

Темы: АТО
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