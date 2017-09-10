Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017"

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 00:33

Министр иностранных дел Литвы призвало Россию отменить запланированные крупные военные учения "Запад-2017" на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет DW.com.

"Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться", - заявил он в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Линкявичюс назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тысяч военнослужащих.

"Мы должны быть бдительными и подготовленными", - подчеркнул он.

По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.

Глава дипломатического ведомства также отметил, что, в отличие от учений "Запад-2013", Россия, в рамках нынешних учений, впервые перебрасывает войска в Беларусь.

"Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным", - отметил он. В этой связи Линкявичус напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.

Союзники НАТО полагают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений "Запад-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что в маневрах "Запад-2017", по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих.

Темы: Литва Росcия Беларусь
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