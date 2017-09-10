На "Краковце" полиция остановила 40 неизвестных в камуфляже

У пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Как рассказал журналистам присутствующий на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал Середа.

Фото "Руху нових сил"

Как передает корреспондент агентства, полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП со противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками Саакашвили палаточного городка.

В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких-либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет, обстановка у ПП остается спокойной.

В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить Саакашивили. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты – сторонники лидера "Руха новых сил".

Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.

Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.

Вместе с тем, пресс-служба "Руху нових сил" заявила, что представители полиции "работают синхронно с "титушками", которых привезли в 6 автобусах в Краковец, чтобы запугать активистов".

По информации пресс-службы, титушки были наняты за 500-800 гривен в день. В РНС утверждают, что ни один из них не имеет паспорта, люди со спортивной внешностью, некоторые из них судимы, имеют при себе холодное оружие.

"Рух нових сил" сообщает, что утром произошло столкновение сторонников Саакашвили и "титушек". Полиция окружила последних в полукруг и оттеснила к забору.