Меркель сравнила аннексию Крыма к разделению Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с позицией лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера по Крыму.

Об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Когда я слышу, например, что нам следует просто принять российскую аннексию Крыма, то я думаю: а что было бы с нами, если бы и по отношению к ГДР применяли подобные лозунги?" - сказала Меркель.

Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, заявившего, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Европейская правда