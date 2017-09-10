В понедельник в Украине сухо и тепло, во вторник - грозы

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 15:36

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая теплая погода, без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, ночью +12...+17, на крайнем юге 18-20°, в восточных и Сумской областях 7-12°; днем 24-29°, в южных областях до 31°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днем 26-28°.

 


12 сентября в Украине - без осадков, днем в западных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью +11...+16, на побережье морей 17-21°; днем 25-30°, в южных и центральных областях местами 31-33°, в западных областях 18-23°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 27-29°.

 


Интерфакс-Украина

Темы: погода
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