Климкин пообещал нацменьшинствам развитие их языков в Украине
Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, Украина будет делать все для развития родного языка, но и о языках национальных меньшинств не забудет.
Такое заявление он сделал в Twitter.
"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наша обязанность", - написал чиновник.
По его словам, на этой неделе, 11-17 сентября, Минобразования предоставит подробную информацию относительно нового закона Украины "Об образовании" и его применения.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.
В частности, закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.
"Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - отметил он.
Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением новым законом прав национальных меньшинств.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины Любовь Непоп из-за закона об образовании.
Украинская правда
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