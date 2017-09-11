Климкин пообещал нацменьшинствам развитие их языков в Украине

Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, Украина будет делать все для развития родного языка, но и о языках национальных меньшинств не забудет.

Такое заявление он сделал в Twitter.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наша обязанность", - написал чиновник.

По его словам, на этой неделе, 11-17 сентября, Минобразования предоставит подробную информацию относительно нового закона Украины "Об образовании" и его применения.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.

В частности, закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

"Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - отметил он.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением новым законом прав национальных меньшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины Любовь Непоп из-за закона об образовании.

Украинская правда