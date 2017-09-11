Украина призывает усилить санкции России из-за псевдовыборов в Севастополе

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкции в отношении России из-за проведения незаконных выборов в Севастополе.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией 10 сентября 2017 года на территории временно оккупированного ею города Севастополь (Автономная Республика Крым) незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательного собрания г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов" этого города" , - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что причастные к подготовке и проведению "выборов" будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Украины.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном г. Севастополь, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве призывают международное сообщество усилить давление на Россию, в том числе, расширением санкций, чтобы заставить ее вернуться в международно-правовое поле: прекратить оккупацию части Украины, вооруженную агрессию на Донбассе, а также вывести войска с украинской территории.

"В связи с совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния российскому министерству иностранных дел передано соответствующую ноту протеста", - констатировали в МИД.

Кроме того, в комментарии отметили, что результаты таких "волеизъявлений" являются ничтожными.

Украинская правда