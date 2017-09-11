Командир роты, напившись, угрожал подчиненным взрывом

1492 просмотра
Понедельник, 11 сентября 2017, 21:59

Командир роты высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины в состоянии алкогольного опьянения угрожал личному составу активировать гранату.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно информации, в воскресенье вечером во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области, командир роты угрожал подчиненному личному составу взрывом гранаты во время построения.

После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию.

Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1.

Украинская правда

Темы: Черкассы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главу и секретаря Черкасской ОИК подозревают в фальсификации выборов 19 августа 2017, 17:23
В Черкассах задержали грузовик со львовским мусором 2 июля 2017, 14:59
Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко отпустили и снова задержали 30 мая 2017, 21:52
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Некоторые станции на синей ветке метро Киева не работают из-за задымления
"Укравтодор" хочет сузить ширину полос движения в городах
Путин не против миротворцев на всей территории Донбасса
Все новости
театр

Чи може патріот говорити російською?

Книги

"Мышление быстрое и медленное": отрывок из книги нобелевского лауреата по экономике