Саакашвили все же подписал протокол, но с возражениями

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Вторник, 12 сентября 2017, 13:37

Экс-президент Грузии Саакашвили подписал сначала отрицание его адвокатов в протокол о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом протокол.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина".

После присоединения возражения в протокол пограничники покинули территорию львовского отеля "Леополис", где находится Саакашвили.

Перед этим его адвокат Маркиян Галабала пояснил: "Мы даем сейчас Саакашвили возражения против протокола об административном правонарушении, о том, что мы считаем протокол о привлечении его к ответственности незаконным. Аргументы об этом размещены на этих листах бумаги, которые будет подписывать Саакашвили".

Саакашвили внес от руки исправления в отрицание в протокол.

При этом он заявил: "Хорошо. 18 сентября. А я до 18 сентября, если они еще преграды мне не устроят, я начинаю свои поездки по Украине... С завтрашнего дня у меня начинаются встречи по всем регионам Украины... Мы будем вместе с вами менять систему".

Как известно, ранее в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили отказался подписывать админпротокол о незаконном пересечении им государственной границы Украины.

Темы: Саакашвили граница Львов
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